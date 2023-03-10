القصة الكاملة لحريق «مصر الجديدة».. وفاة 3 سيدات ورجل في دار مسنين

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة حريق مصر الجديدة الذي شب داخل دار رعاية مسنين وتسبب في وفاة 3 سيدات ورجل من نزلاء الدار، في ثوان معدودة بعد أن تسبب تصاعد الدخان في اختناق نزلاء الدار، وانتقلت النيابة العامة مساء أمس إلى دار الرعاية وأجرت معاينة وتبين وجود تلفيات كبيرة في محتويات الدار وأن النيران شبت بسبب حدوث انفجار في لوحة الكهرباء.

حريق لوحة الكهرباء

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن حريق مصر الجديدة شب في لوحة الكهرباء وانتقل إلى محتويات دار المسنين وأسرع العاملين في الدار إلى محاولات الإطفاء بخراطيم المياه قبل وصول قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران في وقت سريع ومنعت انتقالها إلى المباني المجاورة.

استدعاء 3 مشرفين في دار المسنين

واستدعت النيابة العامة 3 من المشرفين على الدار لسماع أقوالهم في الحادث وقالوا إن النيران نشبت في محتويات دار مسنين في مصر الجديدة خاصة مراتب الأسِرة بعد حدوث انفجار في لوحة الكهرباء بشكل مفاجئ، وأن العمال في الدار أسرعوا إلى نقل نزلاء الدار إلى الخارج بمعاونة الجيران لكن 3 سيدات ورجل سبعيني تعرضوا للاختناق دخل غرف الدار وماتوا قبل وصولهم المستشفى.

المعمل الكيمائي يفحص آثار الحريق

وكلفت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة دار المسنين لبيان أسباب الحريق، وتحفظ المعمل الكيمائي على آثار الحريق لفحصها، كما كلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وتم احتجاز المشرفين على الدار لمدة 24 ساعة لحين انتهاء التحقيق معهم وورود تحريات المباحث لبيان أسباب الحريق.

التصريح بدفن المتوفين في حريق مصر الجديدة

وصرحت النيابة العامة بدفن جثث المتوفين بعد انتهاء المعاينة من مفتش الصحة وموافاة النيابة بتقرير المناظرة الطبية لبيان حالة الجثامين بعد الوفاة، بعد قرابة 30 دقيقة من الرعب أصابت نزلاء الدار والجيران الذين أسرعوا في مساعدتهم حتى وصلت قوات الحماية المدنية والمسعفين التابعين لوزارة الصحة الذين أسرعوا في إسعاف المصابين ونقل المتوفين إلى ثلاجة المستشفى.