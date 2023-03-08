 أسعار كرتونة رمضان 2023 في السلاسل التجارية بالأسواق.. تبدأ من 65 جنيها

تنوعت أسعار كرتونة رمضان في المحال والسلاسل التجارية المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وفقا للوزن وحجم كل كرتونة على حدة.

وحرصت المحال التجارية في الأسواق المصرية على تنوع أسعار كرتونة رمضان 2023، حتى تتناسب مع الحالة المالية لجميع الفئات من المواطنين، خاصة في ظل إقبال المواطنين على شراء كراتين رمضان، سوء لاحيتاجاتهم الخاصة، أو لتوزيعها على الفئات المحتاجة، وهى عادات ثانوية يحرص عليها الكثير من المواطنين.

وفي هذا الإطار، تحرص «الوطن» على متابعة أسعار كرتونة رمضان 2023، في المحال التجارية المختلفة، في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها للقراء والمتابعين؛ إذ تتنوع أسعار كرتونة رمضان2023، وفقًا للكميات الموجودة بكل واحدة على حدة.

أسعار كرتونة رمضان 2023

- تبدأ أسعار كرتونة من 65 جنيهًا، وتشمل زيت، سكر، أرز، كيس مكرونة وزن 500 جرام، صلصة، شاي.

- كرتونة رمضان بـ85 جنيهًا، تضم كيلو أرز، كيلو شعرية، كيلو سكر، 2 كيلو مكرونة متنوعة ، زجاجة زيت 750 جرام، صلصة، عبوة شاي.

- كرتونة رمضان بـ110 جنيات، وبها كيلو أرز، كيلو شعرية، 2 كيلو مكرونة متنوعة، كيلو سكر، زجاجة زيت 750 جرام، كيس ملح، برطمان صلصة.

- كرتونة رمضان بـ145 جنيهًا، زيت وزن كيلو، كيلو شعرية، 2 كيلو مكرونة، 2 كيس أرز وزن 800 جرام ، 2 كيلو سكر، عبوة شاي، صلصة، كيس فول وزن 250 جرام، ملح.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلًا رمضان

في سياق آخر، تواصل وزراة التموين توفير السلع الغذائية كافة، التي يحتاجها المواطنين في معارض «أهلا رمضان»؛ إذ أن البيع يكون بأسعار مخفضة عن الأخرى في المحال والسلاسل التجارية المختلفة.

- كيلو أرز بلدي 16 جنيهًا.

- كيلو أرز بسمتي 38 جنيهًا.

- كيلو الدقيق 16 جنيهًا.

- الزيت 750 مللي بسعر 36 جنيهًا.

- المكرونة 18 جنيهًا.

- الشاي وزن 8/1 كيلو 7 جنيهًات.

- كيلو سكر 18 جنيها.

- كيلو فول بلدي 28 جنيهًا.

- كيلو عدس أصفر 32 جنيهًا.

- كيلو عدس جبة 34 جنيهًا.