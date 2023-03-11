نادر السيد لـ أحمد موسى: خسارة الأهلي بخماسية من صن داونز «محبطة»

علق نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، على هزيمة النادي الأهلي بخماسية في مباراته أمام نادي صنداونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

خسارة النادي الأهلي محبطة

وقال نادر السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «خسارة النادي الأهلي محبطة».

وتابع نادر السيد: «مباراة النادي الأهلي وصن داونز كارثية بشكل كبير ولم نتوقع خسارة النادي الأهلي بهذا الشكل».

طريقة الإدارة الفنية للنادي الأهلي

وتابع نادر السيد: «يجب أن نتحدث عن طريقة الإدارة الفنية للنادي الأهلي.. يجب أن يقوم المدرب الأجنبي بتطوير أداء اللاعبين في الأهلي»

وأكمل نادر السيد: «النادي الأهلي به حراس مرمى على مستوى جيد غير الشناوي.. من الممكن أن يحصل باقي الحراس على فرصة للمشاركة، والشناوي تلقى أهدافا اليوم لا تدخل في حارس مرمى كبير».