إصابة 3 أطفال في انقلاب تروسيكل بقنا

أصيب 3 أطفال، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب تروسيكل بجوار مركز شباب قرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

إصابة أطفال في حادث بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بجوار مركز شباب قرية كرم عمران في قنا، وأسفر عن إصابة 3 أطفال بينهم شقيقتين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة كل من هاجر عباس عبد الراضي، عمرها 12 عامًا، وجنا محمود يوسف، عمرها 4 سنوات سحجات متفرقة بالجسم، وشقيقتها شهد محمود يوسف، عمرها 11 عامًا، سحجات وكدمات، تم نقلهن إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

حرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.