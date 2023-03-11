مواعيد القطارات في رمضان 2023.. زيادة عدد المقاعد للركاب

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد القطارات في رمضان 2023، موضحة أنه تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط، وأن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان اشتملت على التواجد التام والمستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف لمتابعة حركة القطارات والتأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات.

متى يتم تطبيق مواعيد القطارات في رمضان 2023؟

وبالتزامن مع تطبيق مواعيد القطارات في رضمان 2023 الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري، أكدت هيئة السكك الحديدة في تقرير لها، أنه بالانتهاء من خطة التطوير زادت الطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 مليون راكب سنويا، لافته إلى إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد مع زيادة عدد المقاعد.

مواعيد القطارات في رمضان 2023 في الجداول الآتية:

مواعيد قيام القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / الإسكندرية:

- تشمل مواعيد القطارات في رمضان 2023 قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية: الساعة 19:00.

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية/ القاهرة: الساعة 7:00.

- كما تشمل أيضاً قيام قطار 906 VIP الإسكندرية/ القاهرة: الساعة 7:30.

- قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة: الساعة 15:00.

بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة: الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:45.

- قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:10.

مواعيد وصول القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / الإسكندرية:

- قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية يصل الإسكندرية الساعة 21:40

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة 9:35

- قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة 10:05

- قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة الساعة 17:50

- قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة 8:30

- قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة الساعة 9:15

مواعيد قيام القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.

مواعيد وصول القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة يصل القاهرة الساعة 8:20.

- قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة يصل المنصورة الساعة 18:20.

- قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة يصل المنصورة الساعة 17:50.

- قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة يصل شبرا الخيمة 8:45.

كما تقرر ايقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الاسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد .

وكل عام والشعب المصري بكل خير وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.