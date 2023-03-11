«الري» لـ إيمان الحصري: إنشاء النهر الصناعي الجديد لنقل مياه المصارف الزراعية

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن النهر الصناعي الجديد بطول 114 كيلو متر لزراعة نحو 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة هو المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي وصولا إلى محطة الحمام بمحافظة الإسكندرية، «الوزارة قامت بإنشاء مسار ناقل بينقل من المصارف الزراعية إلى محطة الحمام».

غانم: المسار يمتد على مسافة 114 كيلو متر

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة لديها مجموعة من المصارف الزراعية الموجودة في غرب الدلتا تسعي الوزارة إلى إنشاء ذلك المسار الناقل بطول نحو 114 كيلو مترا ما بين مسار مكشوف ومواسير صرف.

وواصل: «النهر الصناعي يجمع مسارات الصرف الزراعي الموجودة في غرب الدلتا وينقلها إلى محطة المعالجة في الحمام، والطاقة الاستيعابية لمحطة الحمام تقدر بحوالي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، ومع الانتهاء من إنشائها ستكون أكبر محطة معالجة على مستوى العالم كافة، وهي أحدى المجهودات الكبرى التي تقوم بها الدولة لمعالجة المياه».

وأوضح أن مصر من أكثر دول العالم معاناةً من الشح المائي ومحدوديه في مواردها المائية، وذلك جاء التوجه لأعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء محطة المياه في أقل من عام .