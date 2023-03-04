إصابة 6 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» صباح اليوم السبت، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق التروسيكل.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، وهرع الجميع إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 6 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سنورس تحت إشراف المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» محمل بالركاب على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بعد قرية الكعابي، إتجاه القاهرة، بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.