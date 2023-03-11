إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد سيطرته على السيارة فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية أمام المارة، وهرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام عزبة رحيم بدائرة المركز.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بعمال، على طريق القاهرة/ الفيوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمين لكل منهم بحسب إصابته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.