عضو القومي لحقوق الإنسان: مبادرة كتف في كتف دليل على ترابط المصريين

تحدث محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول مبادرة كتف في كتف، مؤكدا أنها من أهم حملات التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم المصريين قبل قدوم شهر رمضان الكريم بملايين الكراتين وكافة مستلزمات الشهر الكريم.

كتف في كتف

وأضاف «بسيوني» لـ«الوطن»، أن حملة كتف في كتف دليل على أن قدرة العمل الخيري في مصر أن يقدر يساعد الأسر المصرية على مواجهة آثار التضخم ويعطي مؤشرا مهما على اهتمام المصريين بالتطوع لمساعدة غيرهم.

مبادرة كتف في كتف

وأشار عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إلي أن كتف في كتف هي حملة إنسانية يتمنى من كل القادرين المشاركة بها ليرى العالم كيف أن المصريين رغم التحدي الاقتصادي الصعب يقفون إلى جوار بعضهم.