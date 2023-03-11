مساعد رئيس تحرير «الوطن»: مبادرة «كتف في كتف» تستهدف 20 مليون مواطن

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مبادرة «كتف في كتف» هي إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لافتا إلى ان المبادرة تعد أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية التي خرجت خلال السنوات الأخيرة.

التعاون مع المجتمع المدني

وأوضح «إمام» في مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات في قطاع الحماية المجتمعية بالتعاون مع المجتمع المدني في سبيل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن مبادرة كتف في كتف هي أهم مبادرات الحماية الاجتماعية لأنها تستهدف نحو 20 مليون مواطن، ودائرة الاستفادة تشمل 16 محافظة، وتتضمن السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للأسر الاكثر احتياجا ومسلتزمات الأطفال في شهر رمضان.

المجتمع المدني

وأشار الكاتب الصحفي إمام أحمد إلى أن هناك نحو 100 الف متطوع يعملون على إنجاح المبادرة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تؤتي ثمارها في أقرب وقت وبشكل إيجابي كبير، لافتا إلى أن الدولة المصرية انتبهت إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية الشاملة.

أزمات عالمية

وأكد مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، أننا أمام أزمات عالمية تأثر بها العالم، وتتطلب تضافر كل الجهود بين الحكومات والمجتمع المدني، وانطلاقا من هذا الأمر جاءت فكرة انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.