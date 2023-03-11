«الجارحي للتنمية المجتمعية»: «كتف في كتف» أكبر مبادرة من نوعها في العالم

قال محمود الجارحي عضو مجلس أمناء مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان يغطي 16 محافظة مصرية، وذلك في إطلاق مبدئي لمبادرة كتف في كتف.

المبادرة تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة على المستحقين

وأضاف الجارحي خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أنّ هذه المبادرة أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في العالم أجمع، وتستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية.

وتابع عضو مجلس أمناء مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، أن الامس كان يوما مليئا بالزخم في محافظات مصر، وتمكن أكثر من مؤسسة كبرى منتمية إلى التحالف من تنظيم عدد كبير من الفاعليات.

التجهيز بدأ منذ أسابيع

وأكد أن الإعداد لتوزيع 4 ملايين كرتونة بدأ من أسابيع للتجهيز لهذا الكم الكبير من صناديق المواد الغذائية، حيث تعمل كل المؤسسات على مدار الساعة، ويحاول الجميع من خلال تنسيق الجهود الوصول للمستفيدين والخروج بأفضل نتيجة.