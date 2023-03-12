نشاط ملحوظ للرحلات البحرية بالغردقة بالتزامن مع استقرار حالة الطقس «صور»

يشهد طقس الغردقة اليوم الأحد، سطوع الشمس وأجواء دافئة، في ظل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، والتي تصل إلى 31 درجة خلال النهار، مع استقرار حركة الرياح والأمواج، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الغردقة اليوم

وجذب استقرار طقس الغردقة اليوم، السياح إلى الرحلات البحرية، والتي شهدت نشاطا ملحوظا، حيث تبحر عشرات المراكب السياحية إلى الجزر والمحميات الطبيعية مع بداية اليوم، خاصة إلى جزيرة الجفتون.

نشاط الرحلات البحرية

وكشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرحلات البحرية شهدت نشاطا ملحوظا وإقبالا من المصريين والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، تزامنا مع استقرار طقس الغردقة، وهدوء حركة الرياح والأمواج.

جزيرة الجفتون

وأضاف «بيجو»، أن عشرات المراكب السياحية تبحر إلى الجزر والمحميات الطبيعية، خاصة جزيرة الجفتون الأكثر طلبا من السياح، لممارسة هوايتهم المفضلة في السنوركل والغطس تحت الماء.

ولفت إلى أن الرحلات البحرية تبدأ في الساعة التاسعة صباحا والعودة في الساعة الثالثة مساء، وتبحر عبر مواني الغردقة، وتشمل الرحلة وجبة غداء ومشروبات ساخنة وباردة على المركب.