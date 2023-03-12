سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

مع بداية التداولات البنكية في الأسبوع المصرفي الجديد، بالبنوك العربية والحكومية والأجنبية، تبيّن استقرار سعر صرف الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه المصري في البنوك.

وجاء سعر الريال السعودي حسب ما كشفت عنه البنوك العاملة في السوق المصري، كما يلي.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

- سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي، 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

- سعر الريال بالبنك الأهلي، 8.16 جنيه للشراء، و8.20 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.22 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي في CIB، سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.97 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، والبيع 8.22 جنيه.