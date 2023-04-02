«وأنت في بيتك».. استعلم وادفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

خلال ساعات الصيام الطويلة، تسعى شريحة كبيرة من المواطنين، إلى معرفة الطرق الإلكترونية السريعة، التي تساعد على الاستعلام ودفع دفع فواتير المرافق الشهرية، مثل«تليفونات، غاز، كهرباء، مياه»، دون الحاجة للتوجه إلى الشركات للاستعلام أو دفع الفواتير خلال شهر رمضان2023.

لذا حرصت شركات المرافق المختلفة، على تأكيد أن جميع الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن قيمة الفواتير الشهرية ودفعها إلكترونيًا، منها الاسستعلام عن القيمة الشهرية لفواتير الكهرباء ودفعها «أون لاين» من خلال الموبايل أو أي جهاز كمبيوتر، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الشركة، أو دون القلق من تراكم الفواتير لحين انتهاء شهر رمضان.

ويجنب دفع فواتير الكهرباء بشكل دوري، العملاء التعرض للغرامة أو الدخول في شريحة أعلى من الكهرباء الشهرية، في حالة تأخر دفع الفواتير أو حتى قراءة العداد، لذا تستعرض «الوطن»، طرق دفع الأستعلام ودفع فواتير الكهرباء «أون لاين» عبر موقع الشركة في أثناء صيام رمضان 2023.

الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء

- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال هنا.

- الدخول على قسم الخدمات، والضغط على أيقونة احسب استهلاكك من خلال الرابط.

- اختيار قسم الخدمات من خلال رابط.

- تحديد شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية أو المنشأة الصناعية أو التجارية في أي من محافظات الجمهورية.

- الحرص على إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن كلا من اسم المستخدم، والمنطقة السكنية، ورقم العداد، وغيرها من البيانات.

- الضغط على ادفع الفاتورة.

4 طرق إلكترونية لدفع فواتير الكهرباء 2023

- من خلال المحفظة البنكية، وهي وحدة دفع إلكترونية متوفرة في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

- من خلال محافظ شركات المحمول العاملة داخل مصر.

- من خلال منافذ الدفع الإلكتروني، وتتضمن كلا من خدمات «البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، Bee، أمان».