تعرف على القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2023.. تضم 6 أعمال قصيرة

قبل أيام من انطلاق الموسم الدرامي الأبرز، يبحث الجمهور عن القائمة النهائية لـ مسلسلات رمضان 2023، والتي تضم 17 مسلسلا يعرضون على قنوات الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية ومنصة «Watch IT»، وتتنوع الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني بدرجة كبيرة ما بين الكوميديا، الدراما الاجتماعية، الدينية والوطنية من بطولة أبرز نجوم المصريين والعرب.

تتضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، عددًا من الأعمال الكوميدية، من بينها الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» للمخرج أحمد الجندي، وبطولة الفنان أحمد مكي بجانب رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل وبيومي فؤاد، كما ينضم مسلسل «الصفارة» بطولة الفنان أحمد أمين الذي ينتمي للمسلسلات 15 حلقة، للأعمال الكوميدية هذا العام، بينما يجمع مسلسل «جت سليمة» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ما بين الكوميديا والمغامرة.

الدراما الدينية حاضرة في رمضان 2023

وللمرة الأولى من سنوات طويلة تشهد مسلسلات رمضان 2023، عودة الدراما الدينية من خلال مسلسل «رسالة الإمام» إخراج الليث حجو، والذي يتناول جزء من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويجسده الفنان خالد النبوي، بينما يستمر الاهتمام بتقديم الدراما الوطنية وإلقاء الضوء بطولات الجيش المصري ورجاله، وذلك من خلال مسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف.

وتعتبر عودة الرواية إلى الدراما من أبرز ملامح الموسم الرمضاني، حيث يقدم عملين مأخوذين عن أعمال روائية الأولى «مذكرات زوج» وهو مأخوذ عن كتاب بنفس الاسم للكاتب الساخر أحمد بهجت، من إخراج تامر نادي، وبطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، والثاني «سره الباتع» المأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف وبطولة عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

6 مسلسلات قصيرة ضمن القائمة

ويصل عدد المسلسلات الـ 15 حلقة المشاركة في الموسم الرمضاني لـ 6 أعمال، وتعتبر المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد من الأعمال وتتضمن «تحت الوصاية» بطولة منى زكي، و«علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، و«مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي، و«الصفارة» بطولة أحمد أمين، و«جت سليمة» بطولة دنيا سمير غانم، بالإضافة إلى مسلسل «كشف مستعجل» المعروض حصريا على منصة «Watch IT».