«وأنت في بيتك».. خطوات الحصول على بدل فائد لبطاقة التموين

تمثل بطاقة التموين أهمية كبيرة لجميع المستفيدين من منظومة الدعم، إذ تحرص الحكومة المصرية على وصول الدعم على السلع التموينية لجميع مستحقيه، وأتاحت خدمة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين «أون لاين» وبشكل سريع.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها للقراء خلال شهر رمضان، خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين بشكل سريع وأنت في البيت ودون الحاجة للوقوف في الطوابير والزحام أثناء الصيام.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

- الدخول على موقع دعم مصر من خلال الرابط الإلكتروني.

- اختيار أيقونة الخدمات ثم الضغط على بدل فاقد أو تالف.

- إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

- اضغط بعدها على موافق.

- إدخال رقم بطاقة التموين.

- اختيار المحافظة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين ثم الضغط على كلمة عرض.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

- اختار الصفحة الخاصة بطلب بدل الفاقد أو التالف.

- الضغط على تسجيل الطلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

- عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من هـــــــنا.

- الضغط على خانة نقل من محافظة لأخرى.

- تحديد المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين للمحافظة الجديدة.