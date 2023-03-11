هندسة كهرباء التحرير: «لمبات الليد» توفر 83% من قيمة فاتورة الكهرباء شهريا

كشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، آلية حساب تكلفة الحمل الكهربائي لوحدات الإضاءة ودور تقنية الليد في تخفيضها.

توفير الطاقة ومساهمتها في توفير أموال المستهلكين

واشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن شركات الكهرباء والشركات الموفرة للطاقة وكذلك الخبراء المختصون بكفاءة الطاقة دائمًا ما يروجون لقدرة الليد العالية لتوفير الطاقة ومساهمتها في توفير أموال المستهلكين لافتا إلى كيفية تأكد المستخدمين عمليًا من إمكانية الليد لتقديم نفس القدرة الضوئية بتكلفة أقل.

تحديد التكلفة الناتجة من استخدام وحدة إضاءة

وقالت الإدارة إنه يوجد ثلاثة عوامل يتم بناءً عليها تحديد التكلفة الناتجة من استخدام وحدة إضاءة بينها عاملين ثابتين والثالث متغير، الأول يتضمن قدرة وحدة الإضاءة وهي قيمة القدرة المقاسة بالواط التي تستهلكها وحدة الإضاءة للتشغيل «W»، والثاني تعريفة إستهلاك الكهرباء من مقدم الخدمة، وهي قيمة الكيلو واط لكل ساعة تشغيل وتحسب بالعملة المحلية: «على سبيل المثال إذا كان المستخدم من القطاع السكني واستخدامه الكلي للكهرباء لا يتجاوز 200 كيلو واط شهريًا فإنه يقع ضمن الشريحة الثالثة و تعرفة الكهرباء لديه 77 قرشاً لكل كيلو واط في الساعة».

أما العامل الثالث فيتلخص في مدة التشغيل، وهي تمثل عدد ساعات التشغيل الشهري لوحدة الإضاءة، وباستخدام المعادلة التالية يتم احتساب التكلفة الشهرية لاستهلاك وحدة الإضاءة: «التكلفة الشهرية = قدرة وحدة الإضاءة × تعرفة الاستهلاك × مدة التشغيل ÷ 1000»