«كتف في كتف» أيقونة التكافل.. أبرز ملفات العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف»

صدَر العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف»، التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشمل عدد هذا الأسبوع عددًا من الموضوعات الهامة التي تجرى على الساحة السياسية.

مجلة روزاليوسف

وشمل العدد الجديد من مجلة روزاليوسف عددًا من المواضيع الهامة والمتنوعة التي جاءت تحت عنوان:

أهم رسائل الرئيس السيسي للمصريين في يوم الشهيد.

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم.

برعاية الرئيس.. كتف في كتف أيقونة التكافل بين أبناء الوطن الواحد.

احتفالية استاد القاهرة تضامنيه يحضرها فئات كثيرة من الشعب المصري.

اللعبة الكبرى ( ملف خاص).

آسيا الوسطة ساحة فرض النفوذ.

الأهمية الاستراتيجية لوسط آسيا.

روسيا تواجه خطر التمدد الأمريكي والتوجه الصيني.

موسم تشريعي ضخم يتابعه العالم.

ماذا سيحدث في بلاد التنين؟

مبادرة كتف في كتف

كما شمل غلاف عدد هذا الأسبوع من مجلة روزاليوسف تاريخ ومكان احتفالية مبادرة كتف في كتف التي جاءت تحت عنون «كلنا في كتف بعض» 17 مارس في استاد القاهرة.