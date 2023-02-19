«مصر القوة الصاعدة» على غلاف العدد الجديد من مجلة «روزاليوسف»

صدَر العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف»، التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشمل عدد هذا الأسبوع عدد من الموضوعات الهامة التي تجرى على الساحة السياسية.

مجلة «روزاليوسف»

وشمل غلاف العدد الجديد من مجلة روزاليوسف عددًا من المواضيع الهامة التي جاءت تحت عنوان:

مصر القوة الصاعدة.

تضامن الاشقاء.

لن ترونا إلا معًا.. ليس شعارًا وإنما أفعال.

الرياض تحتضن فعليات مؤتمر الاستثمار بسوق المال المصرية.

كما شمل هذا العدد مقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير روز اليوسف، الذي جاء تحت عنوان «كلام في السياسية.. مصر في طريقها للاعتراف بها كقوة صاعدة».

وداعا الفارس النبيل

كما تضمن غلاف مجلة روزاليوسف في العدد الجديد من هذا الأسبوع صورة للكاتب الصحفي محمد عبدالنور، رئيس التحرير الأسبق لمجلة صباح الخير، تحت عنوان «وداعا الفارس النبيل»، ورسم صورة الراحل التي جاءت على غلاف المجلة الفنان الكبير سامي أمين.