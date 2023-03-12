إعلانات مسلسلات رمضان 2023.. «الكبير أوي7» يحقق مليون مشاهدة

حققت إعلانات مسلسلات رمضان 2023 ردود أفعال إيجابية ومشاهدات مرتفعة منذ طرحها عبر القنوات الرسمية للشركات المنتجة على موقع «يوتيوب»، حيث نجحت في تشويق الجمهور لمشاهدة المسلسلات بعد ما استعرضت أبرز ملامحها، إذ يشارك في سباق الدراما الرمضانية 17 مسلسلا من بطولة أبرز نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

ومن أبرز إعلانات مسلسلات رمضان 2023 التي تحمس لها الجمهور بصورة كبيرة إعلان مسلسل «الكبير أوي7»، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحه على «يوتيوب»، بينما حققت الأغنية الدعائية للمسلسل «ولعانة» مشاهدات وصلت لـ 7.5 مليون مشاهدة، بينما حقق الإعلان الرسمي لمسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان لـ370 ألفا.

إعلانات مسلسلات رمضان 2023

ومن إعلانات مسلسلات رمضان 2023 التي كان ينتظرها الجمهور، إعلان مسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، والمقرر عرضه على شبكة قنوات «ON»، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم آسر ياسين وعمرو يوسف، ويستعرض خلال الأحداث بطولات وتضحيات الجيش المصري ورجاله في سبيل الحفاظ على الوطن.