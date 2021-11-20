بالصور.. تكدس مروري في شارع فيصل بسبب الأمطار

شهدت منطقة فيصل والهرم التابعة لمحافظة الجيزة، منذ قليل، سقوط أمطار شديدة، أدت إلى حدوث تكدس مروري، وأعلنت محافظة الجيزة نشر معداتها في الشوارع للتعامل الفوري مع هطول الأمطار في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

محافظ الجيزة يشدد على الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لرفع تراكمات الأمطار

وشدد محافظ الجيزة، في بيان له، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أي تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة تنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والمواتير، وذلك في المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي معوقات، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.