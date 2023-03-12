خريطة درامية غنية ومختلفة تقدّمها القنوات المصرية في شهر رمضان 2023، يشارك بها أكثر من 100 فنان وفنانة من نجوم الدراما والسينما المصرية، منها مسلسل الكتيبة 101 الذي يقدّم صفحة جديدة من جولات وبطولات القوات المسلحة المصرية ضد الإرهاب.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023

وتستعرض «الوطن» القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة 101، المقرر عرضه في رمضان 2023، حيث يعرض على شبكة قنوات ON E، كما يلي.

تردد قناة ON E

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ON DRAMA

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يضم مسلسل الكتيبة 101، عددا كبيرا من النجوم، منهم آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، ووفاء عامر، وإسلام جمال، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

خريطة قناة ON E في رمضان 2023

وتشهد خريطة قناة ON E في رمضان 2023، عددا كبيرا من الأعمال الدرامية لكبار نجوم السينما والدراما في مصر والوطن العربي، منها مسلسلا «الكبير أوي الجزء 7، وجميلة، وسره الباتع، وضرب نار، والكتيبة 101».