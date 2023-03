تعرف على قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار 2023

تتجه أنظار العالم خلال الساعات المقبلة إلى النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز أوسكار، وتتسع قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار 2023، إذ أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الأعمال الفائزة خلال الحفل المقام مساء الغد على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، ويقدمه جيمي كيميل بجانب عدد من نجوم السينما الأمريكية والعالمية.

10 أفلام تضم قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار 2023، في فئة أفضل فيلم يأتي فيلم «Everything Everywhere All at Once» في المركز الأول بقائمة الأفلام المرشحة للأوسكار 2023، حيث يترشح الفيلم لـ 11 جائزة بداية من أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل ممثلة، جائزتي أفضل ممثلة مساعدة، أفضل ممثل مساعد، أفضل أغنية، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مونتاج وأفضل تصميم أزياء.

قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار 2023

ويأتي «The Banshees of Inisherin» ضمن قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار 2023، حيث يترشح الفيلم لـ9 جوائز، وهو نفس عدد الجوائز المرشح لها فيلم «All Quiet on the Western Front»، بينما حصل فيلم «Elvis» على 8 ترشيحات، وتلاه فيلم «The Fabelmans» بـ 7 ترشيحات جوائز.

وحصل فيلم «Top Gun: Maverick» على 6 ترشيحات، وهو نفس عدد الترشيحات التي حصل عليها فيلم «Tár»، وترشح فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» لـ 5 جوائز، ثم فيلم «Avatar: The Way of Water» لـ 4 جوائز، بينما حصل 4 أفلام على 3 ترشيحات لجوائز أوسكار لكلا منهما: «Babylon» و«Triangle of Sadness» و«The Batman» و«The Whale»، بينما لم يحصل فيلمي «Living» و«Women Talking» سوى على ترشيحين لكلا منهما.

الأفلام الأقل ترشيحا للأوسكار 2023

وعلى الجانب الأخر هناك أفلام لم ترشح إلا لجائزة واحدة منها فيلم «Mrs. Harris Goes to Paris» فحصل على ترشيح واحد لجائزة أفضل تصميم أزياء، كما لم يحصل فيلم «Empire of Light» سوى على ترشيح واحد لجائزة أفضل تصوير سينمائي، وفيلم «Glass Onion» الذي حصل على ترشيح واحد جائزة أفضل سيناريو مقتبس، وفيلم «Causeway» الذي حصل على ترشيح أفضل ممثل مساعد لبطله بريان تيري هنري، ومن الأفلام التي لم ترشح سوى بجائزة واحدة «Aftersun»، و«To Leslie» بالإضافة إلى «Blonde».