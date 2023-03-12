تفاصيل إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي.. لجأ لبيع أصوله

هّز إعلان بنك «سيليكون فالي» الأمريكي إفلاسه الأوساط الاقتصادية حول العالم وسط تخوفات من ارتداد هذه الأمور على باقي اقتصادات الدولة خاصة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عام ومستمر حتى كتابة هذه السطور.

أزمة بنك «سيليكون فالي» مع الفيدرالي الأمريكي

بدأت أزمة بنك «سيليكون فالي» الأمريكي مع الوقت الذي يجب فيه رفع سقف الدين الأمريكي خلا الصيف المقبل لأن عدم تنفيذ ذلك سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونها مما يؤثر على كل الدول لأن عملتها مرتبطة بعملة أمريكا الدولار.

إعلان بنك «سيليكون فالي» الإفلاس

وأعلن بنك «سيليكون فالي» الأمريكي إفلاسه الجمعة الماضية بعدما قدرته توفير سيولة في ظل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة على وضع الأموال في البنوك بطريقة أصبح صعب على البنك توفير السيولة في ظل رغبته في زيادة السيولة المالية لها.

استغراب عملاء بنك «سيليكون فالي»

واستغرب العملاء المتعاملين مع بنك «سيليكون فالي» الأمريكي أنَّه تمّ وضع ورقة على باب البنك تفيد بأنَّه لم يعد باستطاعتهم سحب مال من البنك في الوقت الحالي وعليهم الانتظار حتى الإثنين المقبل، وسيلجأ البنك إلى بيع أصول يمتلكها من أجل توفير السيولة اللازمة لدفع الأموال للعملاء في ظل انخفاض قيمة السندات التي يمتلكها البنك والتي تعد وثيقة شراء للحصول على الأموال من قبل المودعين

خسائر بنك «سيليكون فالي»

وعمل بنك «سيليكون فالي» الأمريكي على بيع محفظة أوراق مالية بقيمة 21 مليار دولار، وهذا كلفه خسارة وصلت إلى 1.8 مليار دولار.