مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة على الطريق الدائري بالمنصورة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بمصرع شخص في حادث سير بالمنصورة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة بشخص على الطريق الدائري السريع أمام أكاديمية السلاب بمدينة المنصورة، أسفر عن الحادث إصابة الشخص ووفاته.

حادث سير على الطريق السريع بالمنصورة

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة بشخص على الطريق الدائري السريع أمام أكاديمية السلاب بالمنصورة، أدى إلى إصابة « حاتم. ع . ع » 57 عاما المقيم بمركز ميت سلسيل، وتبين أثناء عبور الشخص الطريق اصطدمت به سيارة مسرعة أمام أكاديمية السلاب أدت إلى إصابته بإصابات بالغة في الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى نقل جثمان الشخص إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.