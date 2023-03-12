«مكافحة الإدمان» يسلّم قروضا بـ6 ملايين جنيه للمتعافين من الإدمان

سلّم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة، شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطي المخدرات

ووجّهت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأنّ إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت نحو 5 ملايين و860 ألف جنيه حتى الآن.

قيمة القروض تقترب من 5 ملايين و860 ألف جنيه

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن 16023 على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، مثل «صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وتدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل»، لافتا إلى أنّه جرى تدريب نحو 12100 متعافٍ من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.