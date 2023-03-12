خطوات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.. حتى 14 مايو

شهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تعديل أحكام القانون بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، حيث تم صدور التعديلات بالجريدة الرسمية، وذلك من خلال عدة بنود منها مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية تسترد بعد 5 سنوات بنفس سعر صرف العملة الأجنبية وقتها، بالإضافة إلى مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، وفقا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

خطوات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

1- تبدأ الخطوات بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، من هواتف أندرويد عبر الرابط، أوم من هواتف ios عبر الرابط.

2- التسجيل الأولى للسيارة التى يرغب المصري بالخارج من استيرادها.

3- فتح حساب إلكتروني على تطبيق سيارات المصريين بالخارج برقم تعريفي (ID) مميز.

4- إدخال البيانات الشخصية والتى تتمثل في: «الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، دولة الإقامة، الرقم القومي، رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه، وسيلة التواصل، بيانات الحساب البنكي بالخارج».

5- رفع المستندات على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، تمهيداً للتسجيل الأولى للسيارة، وهي: «صورة ملونة من بطاقة رقم قومي، جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية، مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي سار، وكشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب، وقيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب أحد أفراد الأسرة».

6- تسجيل بيانات السيارة الأساسية والتي تشمل نوع السيارة (جديدة أم مستعملة)، وتاريخ أول ترخيص (مالك أول أو غير ذلك)، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة اللترية.

7- بعد ذلك يقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

8- يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير.