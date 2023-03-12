أسعار اللحوم البلدي والمجمدة في معرض أهلا رمضان بالشرقية.. 40% تخفيضات

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم الأحد معرض أهلا رمضان، بمقر المجلس الشعبي المحلي بمدينة الزقازيق بالمحافظة، لينضم إلى باقي فروع معارض أهلا رمضان والشوادر المتخطي عددها 50 معرضا، فضلا عن السيارات التي تطلقها مديرية التموين تجاه القرى لعرض السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة تصل40%، ويأتي هذا بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وتشهد أسعار اللحوم البلدي واللحوم المجمدة تخفيضات تصل لـ40% بمعرض أهلا رمضان في الشرقية، إذ تسجل البلدي 200 جنيها للكيلو، بينما تسجل اللحوم المجمدة 170 جنيها للكيلو، هذا بالإضافة إلى تراجع أسعار باقي السلع الغذائية مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية ومنافذ البيع الآخرى.

وتستعرض بوابة الوطن أسعار اللحوم البلدي واللحوم المجمدة والتي تشهد تخفيضات تصل 40% وفق الأسعار المعلنة في معرض أهلا رمضان، المقام بمقر المجلس المحلي بمدينة الزقازيق.

أسعار اللحوم والسلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان:

سعر كيلو اللحوم البلدي 200 جنيه بدلا من 280 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المجمدة 170 جنيها.

سعر كيلو الكبدة 95 جنيها.

سعر طبق البيض بمعرض أهلا رمضان بالشرقية:

سعر طبق البيض الأبيض 92 جنيها.

سعر طبق البيض الأحمر 95 جنيها.

سعر طبق اللحوم المفرومة 65 جنيها.

سعر طبق الكبدة 50 جنيها.

سعر كيلو الفراخ 75 جنيها.

سعر كيلو الفراخ بالعضم 75 جنيها.

سعر فرخة كاملة 75 جنيها.