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مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل شخصية آسر ياسين وعمرو يوسف في «الكتيبة 101»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:23 م | الأحد 12 مارس 2023
مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسلات رمضان 2023، التي تتميز خلال هذا العام بالتنوع، بين الدراما الاجتماعية، والكوميدية، والوطنية، حيث جاء العمل الوطني مسلسل «الكتيبة 101»، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف.

مسلسل عمرو يوسف وآسر ياسين في رمضان 2023

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز معلومات عن مسلسل «الكتيبة 101».

وكشف الفنان عمرو يوسف، عن شخصيته في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي جاء ضمن مسلسلات رمضان 2023، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «استنوا الرائد نور صلاح العزب - الكتيبة 101».

بينما أعلن الفنان آسر ياسين، عن الشخصية التي يقدمها في مسلسل «الكتيبة 101»، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا:«المقدم خالد بيخدم في فترة من أصعب الفترات اللي مرت على البلاد».

وكانت الفنانة نهال عنبر كشفت في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، عن شخصيتها، التي ستقدمها في مسلسل «الكتيبة 101»، قائلة: «أجسد شخصية والدة آسر ياسين طوال أحداث المسلسل».

مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023

جدير بالذكر أن مسلسل «الكتيبة 101»، مكون من 20 حلقة، وسيعرض طوال شهر رمضان الكريم، عبر شاشة قناة «ON»، حيث يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، ووفاء عامر، وإسلام جمال، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

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بقلم أحمد عبد الرحمن