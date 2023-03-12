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التحقيق في مخالفات وتقصير عمل بمستشفى قروي ببني سويف    

كتب:

عمرو رجب
06:29 م | الأحد 12 مارس 2023
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتحقيق في بعض السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، أبرزها حالات الغياب وترك العمل وعدم تواجد أحد الأطباء، وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا حتى بعد المواعيد المقررة.

كما رصدت اللجنة حاجة بعض المعدات الطبية لأعمال صيانة وإصلاح، فضلاً عن وجود غرفة تفتيش صرف صحي تحتاج لغطاء، وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

محافظ بني سويف يوجه باستمرار أعمال المتابعة  

وشدد محافظ بني سويف، على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة.

محافظ بني سويف يناقش تقارير لجان المتابعة

وناقش محافظ بني سويف تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمستشفى قروي تزمنت الشرقية التابعة لإدارة بني سويف الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وتفقدت اللجنة سير العمل بأقسام ومكونات المستشفى، والتي شملت المرور على سجلات الحضور والانصراف، عيادة تنظيم الأسرة، التطعيمات، الصيدلية، المعمل، وعيادة الأسنان.

 

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