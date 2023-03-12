«الأرصاد»: حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس غدا.. وسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في حالة الطقس، غدا الاثنين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بقيم تتراوح بين 2-4 درجات.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّه خلال ساعات النهار، يسود طقس مائل للحرارة شمال البلاد والسواحل الشرقية، وعلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، ومحافظة جنوب سيناء وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب البلاد، وتبدأ في حالة عدم الاستقرار مع بداية ساعات المساء، وتنخفض الحرارة مرة أخرى بنحو 3 درجات، وتعود الأجواء الشتوية، مع تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية والغربية من البلاد، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على السواحل والمحافظات المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، بسبب تأثر البلاد بمنخفض متعمق قادم في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، وتستمر حالة عدم الاستقرار، حتى الخميس المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14