تسهيلات استيراد السيارات للمصريين بالخارج تدخل حيز التنفيذ اليوم

دخلت التعديلات الجديدة على استيراد سيارات المقيمين بالخارج، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، في مصلحة الجمارك المصرية، بعد دخول قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 حيز التنفيذ رسميًا عبر منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وقال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار مصلحة الجمارك بالبدء في تنفيذ التعديلات الجديدة على استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن مصلحة الجمارك بدأت في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

مد فترة استيراد السيارات

وأشار «عبد العاطي»، إلى أن تعديلات سيارات المقيمين بالخارج، تضم مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات ويوف يترتب على ذلك القرار زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي مما يسفر عن انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة وكسر الزيرو .

قرار استيراد السيارات

يذكر أن قرار تعديلات استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، لفت إلى أنه يمكن استيراد سيارة ملاكي خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.