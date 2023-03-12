رئيس قطاع النقل البحري: إنشاء مواني جديدة بطاقة استيعابية ضخمة

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة ضمن استراتيجية 2030، وساهمت وزارة النقل بالتعاون مع كل الوزارات المعنية في تنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة المدرجة تحت هذه الاستراتيجية والتي بلورت خارطة الطريق لرفع كفاءة المواني البحرية المصرية وإنشاء مواني جديدة بطاقة استعابية ضخمة تتوافق مع الطموحات المصرية، لتصبح مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات.

يبلغ طول سواحل مصر 3000 كيلومتر

وأضاف اللواء رضا إسماعيل، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 12» والذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المواني المصرية تنقل نسبة من حجم تجارة مصر الدولية، ما يستوجب تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات البحرية التي تمتلكها مصر - بسواحلها التي تمتد حوالي 3000 كيلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

مستقبل الخدمات اللوجستية

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري، أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار يعد محركا رئيسيا لتحقيق مستقبل مرن لصناعة المواني ومستقبل الخدمات اللوجستية، ما يتطلب تضافر جهود صانعي القرار، والباحثين والأكاديميين.

وأشار إلى أن كل ما يجرى من تطوير في قطاع النقل البحري يأتي في ضوء تبني الدولة المصرية استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز خطوات ثابته نحو تطوير البنية التحتية عن طريق تنفيذ مشروعات تكاملية ضخمة في قطاع النقل بفروعه البرية والبحرية والنهرية.