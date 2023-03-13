مصرع طفل وإصابة شقيقه في سوهاج.. «انقلبت سيارتهما»

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقه في حادث انقلاب سيارة في ترعة بجوار كوبري طهطا أثناء عودتهما، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طهطا بسقوط سيارة ملاكي في ترعة بجوار الكوبري الدائري بدائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، ترافقها سيارات الإسعاف والدفاع المدني ووحدة إنقاذ نهري لاستخراج السيارة من الترعة، وتبين أن السيارة قيادة «عبدالله.ر.ص»، 20 عاما، طالب جامعي، ومصاب بكدمات وكسور، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

مصرع طفل بالحادث

كما تبين مصرع شقيقه «علي»، 12 عاما، طالب بالمرحلة الابتدائية، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت وحدة الحماية المدنية من استخراج السيارة من المياه وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.