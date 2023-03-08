المسلماني عبر قناة الحياة: مبادرة «تكافل وكرامة» توسع شبكة الأمان الاجتماعي

وصف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، مبادرة «تكافل وكرامة»، بأنها مبادرة لصناعة الأمل، مشيرًا إلى أنها جاءت في إطار توسيع شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.

مبادرة رائعة تستهدف ملايين الأسر

ووصف «المسلماني» خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر قناة «الحياة» مبادرة تكافل وكرامة بأنها مبادرة رائعة تستهدف ملايين الأسر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن 4 ملايين أسرة يستفيدون من هذه المبادرة.

وأكد أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ضروري في مصر، مشددًا على أن النجاح فيه أثر بشكل كبير على توسيع هذه الشبكة.

وأشار «المسلماني» إلى أنه يمكن للشخص الذهاب لأقرب وحدة اجتماعية لمعرفة مدى انطباق شروط الحصول على المعاش من عدمه، وسيجري إدراجه في هذا المعاش.

الممنوعون من تكافل وكرامة

ونصح المسلماني الراغبين في الحصول على المعاش بالاستعانة بأحد الشباب من أجل التسجيل على موقع تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الفئات غير مستحقة للمبادرة مثل من لديه ممتلكات مثل سيارة أجرة أو جرار زراعي أو سيارة ملاكي موديل 2000 فيما أعلى، إضافة لمن يمتلك عقارا يؤجره بخلاف مقر سكنه، ومن يمتلك أكثر من 3 رؤس ماشية من أجل التجارة.

ولفت أيضًا أن من لديهم أبناء في مدراس خاصة يجري استبعادهم، وكذلك من يمتلك معدات ثقيلة، ومن يحصل على مساعدات شهرية من جمعية خيرية تصل إلى 400 جنيه ليس من حقهم الحصول على المعاش.