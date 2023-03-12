نشأت الديهي: رئيس بنك «سيلكون فالي» باع أسهمه فيه قبل انهياره بشهر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك توقعات لانهيار الشركات المساهمة في بنك «سيلكون فالي» الأمريكي، ولذلك طالبت هذه الشركات وزارة الخزانة الأمريكية بالتدخل لوقف هذا الانهيار قبل الاثنين المقبل الذي يعد بمثابة يوم القيامة بالنسبة لهذه الشركات.

انهيار البنك بشكل كامل

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن بنك «سيلكون فالي» انهار بنسبة 70 % يوم الأربعاء، ويوم الجمعة بشكل كامل، مشيرا إلى أن رئيس البنك قام ببيع أسهمه في البنك قبل انهياره بشهر، وهذا دليل على أن المؤشرات كانت تدل على انهيار البنك منذ فترة ليست بالقليلة.

وأشار إلى أن انهيار البنك قام باستدعاء الكثير من الذكريات السيئة حول الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث أدى انهيار أحد البنوك لانهيار الكثير من البنوك مما أحدث أزمة مالية عالمية، معقبا: «بعض الخبراء بيقولوا كده طوفان ومحدش يقدر يقف أمامه».

ولفت إلى أن البنك المركزي أو البنوك المصرية ليس لديها أي ودائع في البنك الأمريكي المنهار، معقبا: «الحمد لله، لو كان في بنك كبير لديه ودائع في هذا البنوك، لكنا تأثرنا سلبا بهذا الانهيار».

أصول البنك 200 مليار دولار

وأضاف أن مجلة الإيكونيميست الاقتصادية تحدثت بأن أصول البنك تبلغ 200 مليار دولار، وبأنه مقرض كبير للشركات التكنولوجية، وبأن سبب الأزمة يرجع إلى أن قروض البنك وصلت ل66 مليار، مشيرا إلى أن المجلة تحدث بأن هناك 20 بنكا معرضا للانهيار على غرار بنك سيلكون فالي.