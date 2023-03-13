منال سلامة: تجمعني كيمياء فنية شديدة مع ريهام عبد الغفور في «الأصلي»

أعربت الفنانة منال سلامة، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول دورها في مسلسل «الأصلي» الذي يُعرض عبر قناة «دي إم سي»، وكذلك تجربتها مع الفنانة ريهام عبد الغفور.

وقالت منال سلامة، لـ«الوطن»، إنّ: «ريهام عبد الغفور، فنانة جميلة، فيه كيمياء فنية كبيرة بيني وبينها، فهي إنسانة وفنانة رائعة، إحنا شبه بعض أوي، وعاملين حالة حب في الكواليس».

أحمد حسن محترف في قيادة الممثلين

وأشادت منال سلامة، بتعاونها مع المخرج أحمد حسن، للمرة الأولى من خلال مسلسل الأصلي، واصفة إياه بقولها: «فنان وإنسان مميز، ومخرج هائل في قيادة الممثلين، وإزاي يساعد الممثل في ضبط الإيقاع الخاص بالأداء.. أنا استمتعت بالعمل معه لأقصى درجة».

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل الأصلي

مسلسل الأصلي يضم مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل، وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

تدور قصته حول عائلة الأصلي التي يموت كبيرها وترث ابنته الكبيرة الميراث وعليها إدارة كل ما تمتلكه العائلة وتوزعه بالحق على باقي أفراد الأسرة.