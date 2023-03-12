«التموين» تشدد على التزام البقالين بمواعيد العمل.. تبدأ من 9 صباحا

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابا إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات بتكثيف الرقابة التموينية على منافذ البقالين، للتأكيد على مواعيد عمل فتح المنافذ، والتي ينص عليها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء يوميا.

هل تحصل منافذ البقالين على عطلات؟

وشددت وزارة التموين في خطابها للمديريات بالتأكيد على عدم حصول منافذ البقالين على عطلات أو إغلاق للمنافذ أمام المواطنين المستحقين لصرف السلع من المنفذ في الحيز السكني، إذ تفتح منافذ البقالين أبوابها أمام أصحاب البطاقات التموينية يوميا دون الحصول على عطلة أسبوعية أو رسمية، إلا بالحصول على إذن مسبق بالإغلاق من مديرية التموين أو المكتب التمويني التابع له البقال.

40 ألف بقال تمويني على مستوى مصر

ويبلغ عدد بقالي التمويني المدرجين في وزارة التموين لصرف السلع التموينية المدعمة لعدد 23 مليون بطاقة تموينية على 40 ألف منفذ بقال تمويني يصرفون السلع على مدار 4 دفعات طوال الشهر من مخازن الجملة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن جملة تتبع شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.