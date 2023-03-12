كشفت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2023 وأسعارها بالتفصيل، موضحة أنّه تقرر تعديل القطار الخاص بالوجه البحري «القاهرة - الإسكندرية»، لافته إلى أنّ هذه النوعية من القطارات تُقدم خدمات فاخرة للركاب ومزودة بتقنيات عالية تتيح مزيدًا من الأمان والسلامة للركاب.

مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2023

- تشمل مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2023 قيام قطار 2022 الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00.

- يصل قطار رقم «2022» القاهرة 9:35.

- يتحرك قطار التالجو على خط القاهرة / الأقصر من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 مساء الأحد؛ ليصل الأقصرالساعة 8.50 صباح يوم الاثنين.

- أيام قطار تالجو «القاهرة - الأقصر» هي الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في محطات المغادرة وهي الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا، أما محطات الوقوف في رحلة الذهاب هي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

أسعار تذاكر قطار التالجو على الخط القبلي

- من القاهرة أسيوط الدرجة الأولى: 350 جنيها.

- القاهرة سوهاج الدرجة الأولى: 500 جنيه.

- القاهرة أسيوط الدرجة الثانية: 250 جنيها.

- القاهرة سوهاج الدرجة الثانية: 300 جنيه.

- القاهرة قنا الدرجة الأولى: 550 جنيها.

- القاهرة سوهاج الأقصر الدرجة الأولى: 600 جنيه.

- القاهرة قنا الدرجة الثانية: 350 جنيها.

- القاهرة الأقصر الدرجة الثانية: 400 جنيه.

أسعار تذاكر قطار التالجو على الخط البحري

- الدرجة الأولى: 200 جنيه.

- الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

- غرامة مستقلي القطار التالجو دون تذكرة بقيمة 70 جنيهًا.

تعلميات مهمة من السكة الحديد للركاب

وفي سياق متصل، حددت هيئة السكك الحديدية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مجموعة مهمة من التعليمات، أولها أن عدم حجز التذكرة قبل الركوب يعرض الراكب للغرامة أو تسليمة للشرطة، والتعامل مع الكمسري بشكل غير لائق بسبب عدم دفع قيمة التذكرة والغرامة قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشادات بين الكمسري والراكب، ما يعطل عمل الكمسري.

أيضاً اشتملت التعليمات على أن عدم التزام سائقي المركبات بقواعد المرور أثناء عبور المزلقانات يؤدى ذلك إلى حدوث حوادث، ما يعرض حياتهم للخطر، والسير في الاتجاه المعاكس أثناء عبور المزلقانات يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم أثناء العبور، وعدم التزام سائقى المركبات بالسرعة المقررة أثناء الدخول على المزلقانات يؤدي ذلك إلى اقتحام بوابات المزلقانات وحدوث تلفيات وحوادث تعرض حياتهم للخطر.