الإعلامي محمد السماحي: مبادرة «الحلم» تحارب الإسفاف وتدعم الأصوات الجيدة

قال الفنان والإعلامي محمد السماحي، إن مبادرته الجديدة «الحلم» سيكون لها دور كبير في المحافظة على الريادة الفنية الموسيقية لمصر في ظل انتشار أغاني الإسفاف.

السماحي: نحن جميعا مع الفن الراقي

السماحي في تصريحات لـ«الوطن»، أوضح أن مبادرته التي تحمل اسم «الحلم» يشارك فيها كل من الشاعر نادر عزت، وأستاذ الموسيقى في كلية التربية الموسيقية دكتور داوود جميعي.

وأضاف قائلا: «نحن جميعا مع الفن الراقي، ودورنا هو إنتاج أعمال فنية جيدة، وتبني المواهب الشابة وذلك من خلال تعاوني مع الدكتور داوود جميعي أستاذ الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك، والشاعر نادر عزت، وسنعمل على تقديم أصوات مصرية، وعربية تستحق ننتج لها ونقدمهم للوطن العربي كله.

محمد السماحي: هناك رموز تدعمنا في مبادرتنا

وأشار السماحي إلى أن هناك أسماء كبرى داعمة له منهم النجوم الدكتورة جيهان مرسي، والمخرج حسني صالح.

دلل على مبادرته بتقديم أغنيات مع أصوات جيدة مثل رضوى سعيد صوليست دار الأوبرا، وريم حمدي صوليست دار الأوبرا، وأحمد صبري، صوليست دار الأوبرا، وياسر سليمان، صوليست دار الأوبرا في مشروع الحلم.