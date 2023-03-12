«شركات السياحة»: أعداد المعتمرين المصريين تخطت الـ370 ألف خلال 5 أشهر

أكد علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي في 5 أكتوبر الماضي وحتى الآن تجاوز الـ370 ألف معتمر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد المعتمرين المصريين بنهاية رحلات عمرة شهري شعبان ورمضان إلى نحو 500 ألف معتمر.

نسب حجوزات العمرة خلال شعبان جيدة

وأضاف «أبوزينة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر لآداء العمرة خلال شهر شعبان الجاري جيدة حتى الآن وترتفع خلال الأيام الأخيرة من شعبان، لافتا إلى أن نسب حجوزات العمرة خلال شهر رمضان المقبل مرتفعة للغاية والعديد من شركات السياحة المنظمة للرحلات انتهت من تسويق برامجها خلال شهر الصوم.

أسعار برامج العمرة خلال رمضان

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من 45 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تصل مدتها إلى نحو 30 يوما، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان أو ما تعرف بعمرة ختم القرآن قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

وأشار إلى أن موسم العمرة لهذا العام يعتبر من أكثر المواسم انتظاما في الرحلات وأقلها مشكلات، لافتا إلى أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في عدم وجود أية مشكلات للمعتمرين المصريين هذا العام.

وأشار إلى أن نظام العمرة الذي تم تطبيقه منذ بداية الموسم وحتى الآن خلق منافسة قوية بين شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة ساهمت بشكل كبير في أن أسعار برامج العمرة لهذا العام كانت أقل من العام الماضي، كما ساعدت في تجويد الخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين.