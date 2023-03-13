كيفية التقدم لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. اتبع الخطوات

بالتزامن مع بدء دخول تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج، حيز التنفيذ، ذكرت وزارة الهجرة عبر صفحتها الرسمية، مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، خطوات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

كيفية إنشاء حساب في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

- أولى خطوات التسجيل في مبادرة تسجيل استيراد سيارات المصريين بالخارج يكون عن طريق تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، من جوجل بلاي.

- فتح حساب إلكتروني على تطبيق سيارات المصريين بالخارج برقم تعريفي مميز.

- أدخل بيانات الحساب برقم الهاتف المحمول.

- سجل البيانات الشخصية الخاصة بك مثل تاريخ الميلاد، الرقم القومي، رقم جواز السفر، وبلد الإقامة الموجود به.

- إدخال البيانات الشخصية والتى تتمثل في: الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، دولة الإقامة، الرقم القومي، رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه، وسيلة التواصل، بيانات الحساب البنكي بالخارج.

- رفع المستندات على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، تمهيداً للتسجيل الأولى للسيارة، وتتم عن طريق: «صورة ألوان من بطاقة الرقم القومي وجواز السفر أو شهادة ميلاد، ومستند إقامة قانونية سارية، أو جواز سفر أجنبي سار، وكشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب، وقيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب أحد أفراد الأسرة.

- تسجيل بيانات السيارة الأساسية والتي تشمل نوع السيارة: جديدة أم مستعملة، وتاريخ أول ترخيص وبلد المنشأ وسنة الصنع والسعة اللترية.

- يقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

- يجرى الرد على هذا الاستعلام خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير.

شروط الاستفادة من مبادرة سيارات المصرين بالخارج

وهناك عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج المعفاة من الجمارك، وتشمل:

أن يكون المستورد مصري الجنسية

أن يكون بلغ 16 عاما على الأقل.

أن يتمتع بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم يكن مقيما بالفعل بالخارج.

يجب أن يكون لديك حساب في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.