ممدوح الدماطي لـ إيمان الحصري: منطقة معبد دندرة بحاجة لمزيد من الاستكشافات

كشف الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، ورئيس البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس، تفاصيل الكشف الأثري الجديد للبعثة بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، موضحًا: «نتحدث عن أول بعثة تعمل في هذه المنطقة على الإطلاق، وهي بعثة مصرية من جامعة عين شمس، وهذه الخطوة طيبة جدا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «هذه المنطقة بِكر وبها شواهد أثرية سابقة، وفي حاجة إلى المزيد من العمل والاستكشافات، بدأنا من منتصف شهر فبراير والبعثة مستمرة في عملها حتى الآن».

مسح أثري للمنطقة

وتابع وزير الآثار الأسبق : «قمنا بعمل مسح أثري وقياس للأرض وحددنا نقطة البداية، وهي بقايا مقصورة كلاوديوس، وجرى الكشف عن أجزاء كثيرة تتبع هذه المقصورة من الحجر الجيري وتشير إلى أنها كانت جزءًا من معبد متكامل، وفي الجانب الشمالي منها وجدنا بقايا لـ مجموعة من الطوب اللبن، كما أن مجموعة الفخار التي وجدناها في هذه المنطقة تشير إلى أنها كانت مصنوعة من القرن الأول حتى القرن التاسع او العاشر الميلادي، أي على مدار 900 سنة».

وواصل: «أمام بوابة المعبد من الجانب الغربي وجدنا تمثالا ممتازا جدا لأبو الهول من العصر الروماني، وكان بهيئة ملكية ويقدم قربانا على هيئة إناء ولكن بذراعين مكسورتين».