مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص على «صحراوي أسوان»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، قرب قرية «فارس» التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى المشرحة.

انقلاب ميكروباص في أسوان

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، قرب قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال المحافظة، ما أسفر مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والشخص المتوفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم مصطفى محمود سيد، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، وعصام الأمير أحمد، 26 سنة، مصاب بكدمات بالصدر، وحميدة عبدالفتاح عبدالخالق، 21 سنة، مصاب بكدمة أعلى الرأس، وأمينة أبو زيد، 28 سنة، مصابة باشتباه بكسر بالذراع اليسرى، وحسين الأمير أحمد.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد عبدالسلام مدني، 65 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبدالحميد النوبي محمد، 52 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحليمة أمين أحمد، وعمرها 45 سنة، وإصابتها عبارة عن اشتباه كسر بالكتف الأيسر.