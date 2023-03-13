حفل الأوسكار 2023.. ليدي جاجا تساعد مصورا سقط على السجادة الذهبية «فيديو»

شهد حفل جوائز الأوسكار 2023، الذي اختتمت فعاليته على «مسرح دولبي» في هوليوود بـ«لوس أنجلوس» الأمريكية، مشاركة المغنية ليدي جاجا، التي أدت أغنية «Hold My Hand».

وكانت أغنية ليدي جاجا بعنوان «Hold My Hand» من فيلم «Top Gun: Maverick» وجرى ترشيحها في حفل الأوسكار 2023، كأفضل أغنية أصلية، إلا أن الجائزة كانت من نصيب أغنية «Naatu Naatu» الهندية من فيلم «RRR».

وشهدت مشاركة ليدي جاجا في حفل الأوسكار 2023، لقطة سقوط أحد المصورين على السجادة الذهبية أثناء محاولته التقاط صورة لنجمة البوب الأمريكية «36 عاما»، أثناء سيرها، وعندما شاهدته سقط تحركت نحوه على الفور لمساعدته بعدما وقع خلفها مباشرة.

وكان المصور يحاول التقاط صورة جريئة لـ ليدي جاجا قبل سقوطه، فيما اندفعت المغنية الأمريكية لمساعدة الرجل وهو يقفز بسرعة على قدميه.

وظهرت ليدي جاجا أثناء حضوريها حفل الأوسكار 2023، في ثوب أسود بالكامل، مرتدية مجوهرات «Tiffany & Co»، كما اكملت نجمة البوب إطلالتها بأحمر شفاه أحمر لامع.