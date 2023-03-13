الأرصاد الجوية: عودة الأجواء الشتوية الليلة وانخفاض الحرارة 8 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة الأجواء الشتوية بداية من طقس مساء اليوم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث نشهد انخفاض في درجات الحرارة بين 7-8 درجات على القاهرة الكبرى، وجميع المحافظات.

عودة الأجواء الشتوية

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار، شديد البرودة مع بداية ساعات المساء على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وصولا إلى شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم، ستبدأ من أقصى السواحل الشمالية الغربية للبلاد، على كلا من السلوم ومطروح، حيث بدء تكاثر السحب العالية والمنخفضة التى يصاحبها أمطار غزيرة ورعدية، تمتد إلى السواحل الشمالية والإسكندرية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم، فهي كما يلي.

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14