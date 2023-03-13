أوسكار 2023.. روث إي كارتر تحصد جائزة أفضل تصميم أزياء

حصدت مصممة الأزياء روث إي كارتر، جائزة خلال حفل الأوسكار 2023، الذي انتهى منذ قليل، إذ كان مقيمًا في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، وسط حالة كبيرة من الاحتفاء، بحضور نجوم هيوليود.

روث إي كارتر أول امرأة سوداء تحصل على جائزتي أوسكار

وفازت روث إي كارتر في حفل الاوسكار 2023، بجائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، وتعتبر هذه المرة الثانية بحصولها على جائزة بالأوسكار، إذ كانت المرة الأولى عام 2019.

لتحقق بذلك روث إي كارتر، في حفل الاوسكار 2023، إنجازًا تاريخيًا، حيث أصبحت أول امرأة سوداء تحصل على جائزتي أوسكار، ويذكر ان أول جائزة لها كانت للجزء الأول من «Black Panther» عام 2019.

روث إي كارتر: أعادني هذا الفيلم إلى هذه اللحظة

وقالت روث إي كارتر، اثناء تسلمها الجائزة:«إنه من الجميل، رؤيتكم مرة أخرى، شكرا للأكاديمية على الاعتراف بالبطلة الخارقة التي هي امرأة سوداء، إنها تتحمل، تحب، تتغلب، إنها كل امرأة في هذا الفيلم، أعادني هذا الفيلم إلى هذه اللحظة أشكر عائلة Marvel، Kevin Feige، Victoria Alonso، Louis D’Esposito وترسانتهم العبقرية».

وأضافت: «شكرًا لكم، أشارك هذا مع العديد من الفنانين المتفانين الذين ساعدت أيديهم وقلوبهم في إظهار أزياء واكاندا وتالوكان، وأهدي هذا لأمي»، وتوفيت والدة كارتر مؤخرًا وكانت تبلغ من العمر 101 عام».