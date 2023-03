حفل الأوسكار 2023.. إطلالة ذهبية للإعلامية رايا أبي راشد تخطف الأنظار

حضرت الإعلامية رايا أبي راشد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، والتي تُعد النسخة الـ 95 لواحد من أهم الأحداث الفنية العالمية.

وأطلت رايا أبي راشد بإطلالة لافتة للانتباه، حيث ارتدت فستاناً ذهبي اللون في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، والتي يحضرها كبار النجوم والنجمات من مختلف أنحاء العالم.

أبرز الحضور الفني في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 حضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، هارفي جيلن، زيندايا، ساندرا أوه، جيمي لي كرتيس، ، فانيسا هادجنز، بريندان فريزر، ونجوم الفيلم الهندي RRR.

جيمي لي كورتيس أفضل ممثلة مساعدة في جوائز الأوسكار 2023

وحصدت الفنانة الأمريكية جيمي لي كورتيس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، حيث تُعد هذه الجائزة بمثابة أول أوسكار تفوز بها في مسيرتها الفنية.

ولم تتمالك جيمي لي كورتيس فرحتها إزاء فوزها بهذه الجائزة، وأكدت أنها حصدت مع جمهورها جائزة الأوسكار، لأنهم دعموها في صناعتها للأفلام التي قامت بها.