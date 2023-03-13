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العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بقنا

كتب:

رجب آدم
09:57 ص | الإثنين 13 مارس 2023
مستشفى قفط التعليمي

مستشفى قفط التعليمي

عثر أهالي قرية الكلاحين في قفط جنوب محافظة قنا، اليوم، على جثة ربة منزل داخل غرفتها في منزلها بالقرية، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جثة ربة منزل في قفط

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد ورود بلاع بالعثور على جثة ربة منزل بها طعنات آلة حادة في قرية كلاحين قفط.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص العثور على جثة «هالة محمد.هـ»، 35 عامًا، متزوجة وتسكن مع طفلها الوحيد عمره 5 أعوام، لسفر زوجها إلى إحدى الدول العربية للعمل، مع توافر الشبهة الجنائية.

وجرى معاينة الجثة من قبل جهة التحقيق، ثم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي حسن مصطفى، إنه إذا ثبت أن الجريمة بفعل فاعل، فإن المتهم يواجه عقوبة الإعدام حسب للمادة الثانية لقانون الإجراءات القانونية الجنائية.

 

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