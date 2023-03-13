«الأرصاد» تحذّر من طقس سيئ في محافظتين.. وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ محافظتي سيناء والبحر الأحمر، ستكونان على موعد مع ذروة حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، بسبب تكاثر السحب الركامية والرعدية الممطرة، وفق ما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

وأكدت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على شمال وجنوب سيناء، تصل إلى حد السيول بسبب الطبيعة الجغرافية والجبالية، وأيضا محافظة البحر الأحمر، مؤكدة أنّ الأمطار ستكون بين متوسطة وخفيفة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي.

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14